Футболист Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры в 36 лет

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-10T15:48:07+03:00

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Футболист Дмитрий Сычев, который восемь лет игра за Сборную России, объявил о завершении игровой карьеры. На поле он больше не выйдет в качестве профессионального футболиста. Дмитрию 36 лет, в своем инстаграм он написал, что пришел к такому решению «со временем».

- Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол в себе, а не наоборот, - написал спортсмен.

Он признался, что не любил заканчивать игру. Но игра хороша только когда «ты в полете». В последнее время играть в футбол, по признанию спортсмена, ему стало все труднее.

- Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь, - написал Сычев.

Футболист поблагодарил болельщиков и тренеров и свою семью.Дмитрий Сычев родом из Омска, за Сборную России играл с 2002 по 2010 годы. Дважды становился самым популярным футболистом России по данным опроса ВЦИОМ - в 2005 и 2006 годах.

В начале года футболист подписал контракт с армянским клубом "Пюник".

dsychev11 Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту. Для одних это холодное взвешенное решение, для других мысль, к которой приходишь лишь со временем. Я, скорее, из второй категории. Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол в себе, а не наоборот. Это моя любимая игра, а заканчивать игру я не любил с детства. Но игра прекрасна, когда на поле ты можешь забыть обо всем. В последнее время это давалось мне уже не так легко. Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается. Я благодарю всех тренеров, с которыми пересекался за веру в меня, терпение и опыт. Буду скучать по всем, с кем играл, ведь быть частью команды лучшее, что есть в футболе. Отдельное спасибо болельщикам вы наполняли смыслом мою футбольную жизнь. Я играл для вас, мы вместе переживали радость побед и горечь поражений, и я всегда чувствовал вашу поддержку, особенно когда было очень тяжело. Оставить след в ваших сердцах это самая ценная и большая награда для меня! И, конечно, без поддержки моей семьи ничего бы этого не было. Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный, я уверен! Остаёмся на связи. Ваш Дмитрий Сычёв. #СычёвЗабей

ИСТОЧНИК KP.RU