В Украине надеются вернуть 77 своих граждан в рамках первого этапа обмена

СЕГОДНЯ 16:08 2019-12-10T16:14:28+03:00

Все эти люди из списка находятся на территории Донбасса

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Представитель Киева в гуманитарной подгруппе Валерия Лутковская рассказал о подготовке к обмену задержанными с Россией. В рамках первого этапа украинские власти рассчитывают вернуть на Родину 77 человек. Есть уже готовый список, все 77 человек находятся на территории Донбасса.

- Это подтвержденные лица со стороны Донецка (53 человека) и Луганска (24 человека), - приводит ее слова агентство УНИАН.

Вопрос обмена будут обсуждать представители контактных групп, ближайшее заседание состоится 18 декабря.

Напомним, в рамках "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным об обмены задержанными людьми. Планируется 31 декабря провести обмен "всех на всех".

По заявлению Лутковской обмен пройдет в два этапа. В первом - обменяют всех подтвержденных лиц.

- Второй шаг - все разыскиваемые на всех разыскиваемых, потому что мы знаем, что люди там есть, у нас есть справки, подтверждающие, что они находятся в местах лишения свободы, но их не подтвердили еще в ходе наших переговоров, - сообщила представитель Киева.

ИСТОЧНИК KP.RU