В Госдуме оценили слова о «газовой войне» премьер-министра Украины

СЕГОДНЯ 17:39 2019-12-10T17:39:36+03:00

В госдуме напомнили, что между Россией и Украиной нет никакой "газовой войны" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это выражение было названо шантажом

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Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских усмотрел попытку шантажа в словах премьер-министра Украины Алексея Гончарука о «газовой войне» с Россией.

- Мне кажется, премьер-министр Украины пытается таким образом немного пошантажировать своих оппонентов, потому что никакой газовой войны нет, - заключает депутат.

Он напомнил, что существуют договорные отношения, которые закончатся 31 декабря. И варианта развития ситуации только два: либо стороны найдут взаимовыгодные точки и сохранят договор, либо нет.

- В случае отсутствия нового контракта Украине придётся жить в новых реалиях. Позиция России в этом плане гораздо сильнее, - объясняет Ананских RT.

По мнению депутата, в Киеве осознают, что потому что «любой газ, кроме российского, будет априори дороже».

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев продолжит договариваться с Москвой о транзите и поставках топлива, но, возможно, уже на фоне "газовой войны".

ИСТОЧНИК KP.RU