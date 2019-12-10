Путин рассказал, что добровольцы нашли место захоронения его брата

СЕГОДНЯ 17:48 2019-12-10T17:53:03+03:00

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Владимир Путин на встрече с членами СПЧ рассказал о поисковиках, которые помогли найти место захоронения его брата. Когда разговор зашел о работе волонтеров и добровольцев, занятых поисками мест захоронений жертв политических репрессий, президент признался, что по себе знает, насколько важное и благородное это занятие.

- Мне поисковики моего брата нашли, который на Пискаревке (Пискаревское кладбище –прим.ред) захоронен оказался, родители даже не знали. Просто бумажку им прислали, что умер и все, во время блокады, поисковики нашли, даже нашли участок конкретный на Пискаревке,- рассказал Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Президент неоднократно встречался волонтерами-поисковиками, в 2015 году он принял участие во Всероссийской акции "Вахта памяти". Президент сказал, что знает, как нелегко найти медальон солдата и прочитать его содержание. Он поблагодарил людей, "которые возвращают Родине имена павших бойцов".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="544" src="https://www.kp.ru/video/embed/748893" frameborder="0"></iframe> Путин рассказал, как поисковики его брата нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU