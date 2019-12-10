Путин рассказал, что добровольцы нашли место захоронения его брата
Владимир Путин на встрече с членами СПЧ рассказал о поисковиках, которые помогли найти место захоронения его брата. Когда разговор зашел о работе волонтеров и добровольцев, занятых поисками мест захоронений жертв политических репрессий, президент признался, что по себе знает, насколько важное и благородное это занятие.
- Мне поисковики моего брата нашли, который на Пискаревке (Пискаревское кладбище –прим.ред) захоронен оказался, родители даже не знали. Просто бумажку им прислали, что умер и все, во время блокады, поисковики нашли, даже нашли участок конкретный на Пискаревке,- рассказал Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.
Президент неоднократно встречался волонтерами-поисковиками, в 2015 году он принял участие во Всероссийской акции "Вахта памяти". Президент сказал, что знает, как нелегко найти медальон солдата и прочитать его содержание. Он поблагодарил людей, "которые возвращают Родине имена павших бойцов".
Путин рассказал, как поисковики его брата нашли.
ИСТОЧНИК KP.RU