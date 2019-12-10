2019-12-10T17:53:03+03:00
Общество

Путин рассказал, что добровольцы нашли место захоронения его брата

На встрече с членами СПЧ президент признался, что считает дело поисковиков очень благородным
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Во вторник 10 декабря президент встретился с членами СПЧВо вторник 10 декабря президент встретился с членами СПЧФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Владимир Путин на встрече с членами СПЧ рассказал о поисковиках, которые помогли найти место захоронения его брата. Когда разговор зашел о работе волонтеров и добровольцев, занятых поисками мест захоронений жертв политических репрессий, президент признался, что по себе знает, насколько важное и благородное это занятие.

- Мне поисковики моего брата нашли, который на Пискаревке (Пискаревское кладбище –прим.ред) захоронен оказался, родители даже не знали. Просто бумажку им прислали, что умер и все, во время блокады, поисковики нашли, даже нашли участок конкретный на Пискаревке,- рассказал Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Президент неоднократно встречался волонтерами-поисковиками, в 2015 году он принял участие во Всероссийской акции "Вахта памяти". Президент сказал, что знает, как нелегко найти медальон солдата и прочитать его содержание. Он поблагодарил людей, "которые возвращают Родине имена павших бойцов".

Путин рассказал, как поисковики его брата нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме оценили слова о «газовой войне» премьер-министра Украины
«Они бы и ножами, и глазками»: Захарова ответила Зеленскому на «приглашение» для российских журналистов
Путин признался, что Беслан для него – личная боль на всю жизнь
Отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя совершит патриарх Кирилл
Приговор педофилам и чиновникам сможет вновь выносить суд присяжных
«Наша гордость»: Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал о ямальцах - победителях конкурса «Доброволец России»
Минобороны ужесточит правила работы с гостайной
Госдума узаконила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Медведев выразил соболезнования семье Юрия Лужкова
Вологда начнет в Новый год с благотворительного марафона
В Украине надеются вернуть 77 своих граждан в рамках первого этапа обмена
Глава СПЧ выступил за проведение амнистии к 75-летию Победы
Россияне стали планировать отдых как минимум за месяц
Футболист Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры в 36 лет
«Холодное сердце» не растопить: Диснеевская сказка снова в лидерах проката
Песков раскрыл подробности переговоров Путина с Зеленским
«Лично видел его 7 декабря»: Виктор Батурин рассказал о последней встрече с Лужковым
Кипрейные плантации будут разрабатываться в Вологодской области
Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Лужкова
Российские журналисты призвали Зеленского снять запрет на посещение Украины
Константин Хабенский стал лауреатом госпремии за благотворительность в 2019 году
В Ленинградской области расселят более тысячи аварийных домов
Госдума одобрила законопроект об отмене "банковского роуминга"
Похороны Юрия Лужкова пройдут на Новодевичьем кладбище
Премьер-министр Украины допустил "газовую войну" с Россией
В ЛНДР начались первые российско-лаосские военные учения
Центробанк понизил курс доллара до 63,58 рубля