2019-12-10T18:07:37+03:00
В мире

Против Порошенко на Украине возбудили дело о госизмене при подписании «минских соглашений»

В ГБР Украины начали уголовное производство во вторник 10 декабря
Юлия САЛЬНИКОВА
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Порошенко обвиняют в государственной изменеПорошенко обвиняют в государственной изменеФото: REUTERS
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На пятого президента Украины возбудили дело о государственной измене. Уголовное производство Госбюро расследований (ГБР) Украины открыло с 10 декабря. Об этом ТАСС сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации президента Украины при Викторе Януковиче, юрист Андрей Портнов.

Петра Порошенко обвиняют в государственной измене при подписании минских соглашений. Документ был подписан в 2015 году. Порошенко заявлял, что «соглашения» - это псевдоперемирие и украинская сторона якобы следует всем пунктам договора, в том числе не применяет оружие в Донбассе.

Заявление с обвинениями Порошенко в государственной измене в ГБР подал Андрей Портнов. Документы в Бюро он принес а следующий день после инаугурации Зеленского. Портнов уверен, что бывший лидер страны нарушил закон и совершил измену, когда отправил моряков через Керчеснкий пролив, где они и были задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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