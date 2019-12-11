Юрий Жирков стал футбольным Джентльменом года

СЕГОДНЯ 00:10 2019-12-10T19:18:01+03:00

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Болельщики и специалисты выбрали обладателя самой благородной премии российского футбола. Джентльменом года был признан полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков! 14 декабря лауреат получит традиционный приз – стильный смокинг, который «Комсомольская правда» вот уже четверть века вручает самому достойному футболисту.

Правила премии таковы, что Джентльменом года футболист может быть признан всего лишь раз за карьеру. Обладателями смокинга становились Федор Черенков, Андрей Тихонов, Игорь Акинфеев, Артем Дзюба, Сергей Семак и многие-многие легендарные российские игроки. И в этот раз выбор был непрост. На первом этапе кандидатов выбирали болельщики, и рейтинг возглавили Георгий Джикия («Спартак»), Марио Фернандес (ЦСКА) и Юрий Жирков («Зенит»). Но спартаковский защитник к сожалению выбыл из гонки: по условиям премии получить ее может лишь тот футболист, которого ни разу за год не удаляли с поля. К несчастью, Георгий получил красную карточку на самом финише первого голосования. На втором же этапе свое слово сказало жюри экспертов, куда входят ветераны отечественного футбола и известные журналисты. Они сделали выбор в пользу Юрия Жиркова.

«В футболе должно оставаться место джентльменству, - говорит Юрий Жирков. - Относиться к противнику нужно с уважением, к болельщикам тоже. Ко всем, кто тебя окружает. Но и у меня были карточки, про две точно помню. В молодежной сборной и в матче за ЦСКА против «Спартака». Да, были какие-то моменты, когда не мог сдержать себя на поле. Но это у всех бывает. И, наверное, с опытом проходит».

ИСТОЧНИК KP.RU