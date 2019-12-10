Путин о предложении сделать 31 декабря выходным днем: «Я вас всех услышал»

СЕГОДНЯ 20:07 2019-12-10T20:10:01+03:00

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Владимир Путин высказался о предложении сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году. Губернатор Томской области ранее подписал постановление, согласно которому последний день года станет выходным. Но отработать жителям региона все равно придется – рабочей сделали последнюю субботу года. С таким рабочим графиком согласились, согласно результатам опроса, большинство россиян. Ряд депутатов тоже высказались «за». Но в Кремле объяснили, что планов менять утвержденный график праздничных дней не станут.

На заседании СПЧ 10 декабря Владимир Путин прокомментировал предложения о нерабочем 31 декабря:

- Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники, не знаю, как мы поступим с 31 декабря, времени очень мало для принятия решений подобного рода, но я вас всех услышал, - приводит слова президента РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU