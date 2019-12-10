2019-12-10T20:10:01+03:00
Общество

Путин о предложении сделать 31 декабря выходным днем: «Я вас всех услышал»

Президент прокомментировал предложения сделать нерабочим последний день года
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
31 декабря выходной сделали в Томской области31 декабря выходной сделали в Томской областиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Владимир Путин высказался о предложении сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году. Губернатор Томской области ранее подписал постановление, согласно которому последний день года станет выходным. Но отработать жителям региона все равно придется – рабочей сделали последнюю субботу года. С таким рабочим графиком согласились, согласно результатам опроса, большинство россиян. Ряд депутатов тоже высказались «за». Но в Кремле объяснили, что планов менять утвержденный график праздничных дней не станут.

На заседании СПЧ 10 декабря Владимир Путин прокомментировал предложения о нерабочем 31 декабря:

- Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники, не знаю, как мы поступим с 31 декабря, времени очень мало для принятия решений подобного рода, но я вас всех услышал, - приводит слова президента РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Американская журналистка назвала российский флаг «куском тряпки»
Путин поручил создать в России реестр массовых захоронений жертв политических репрессий
Автодилеры прогнозируют рост цен на новые машины в пределах 5 процентов
Путин заверил, что в России не будут импортозамещать лекарства любой ценой
От саммита «сдали нервы»: Зеленский во время переговоров «сорвался» на Лаврова
Президент поддерживает предложение наказывать чиновников за оскорбления граждан
Путин прокомментировал приговоры «за брошенный стаканчик»
В Кремле не считают, что газовый спор с Украиной был урегулирован
В Европарламенте объяснили, зачем его депутат назвал Грету Тунберг «агентом России»
Против Порошенко на Украине возбудили дело о госизмене при подписании «минских соглашений»
Путин рассказал, что добровольцы нашли место захоронения его брата
В Госдуме оценили слова о «газовой войне» премьер-министра Украины
«Они бы и ножами, и глазками»: Захарова ответила Зеленскому на «приглашение» для российских журналистов
Путин признался, что Беслан для него – личная боль на всю жизнь
Отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя совершит патриарх Кирилл
Приговор педофилам и чиновникам сможет вновь выносить суд присяжных
«Наша гордость»: Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал о ямальцах - победителях конкурса «Доброволец России»
Минобороны ужесточит правила работы с гостайной