2019-12-10T20:50:18+03:00
Общество

«Игра престолов» и пожар в Нотр-Дам: В Twitter назвали самые популярные темы 2019 года

В микроблоге подготовили традиционный годовой отчет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сериал "Игра престолов" стал самым обсуждаемым в соцсетиСериал "Игра престолов" стал самым обсуждаемым в соцсетиФото: Кадр видео
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В Twitter вычислили, какие темы и личности в 2019 году были самыми обсуждаемыми. Больше всего «ретвитов» получило «яйцо мирового рекорда». Запись появилась в январе 2019 года. Авторы сообщения предложили другим пользователям поставить рекорд – набрать 5,3 миллиона ретвитов на фото простого куриного яйца. Им это удалось. Сообщение в компании Twitter назвали самым пересылаемым за весь 2019 год.

Что касается популярных тем, которые чаще всего в уходящем году обсуждали в социальной сети, то первое место – у пожара в Париже. Уничтожение Собора парижской Богоматери получило не только широкое распространение в микроблоке, эти посты активнее всего комментировали пользователи по всему миру. Второе место досталось сообщениям с хештегом «начало эпохи Рэйва» как символ смену императора в Японии. В пятерку самых популярных новостей попали сообщения с хэштегами Венесуэла и Брексит.

Первые два места в списке самых популярных твиттер-блогеров занял нынешний и бывший президенты США. Дональд Трамп и Барак Обмама.

Музыкальные предпочтения пользователей твиттер оказались схожи с пользователями других социальных сетей- на персом месте корейская группа BTS.

Вычислили также самые популярные теле-шоу и сериалы. 2019 год стал годом окончания сериала «Игра престолов». Интерес к телесаге побил все рекорды, что отразилось и в твиттер. «Игру престолов» обсуждали в твиттер больше всего. На втором месте «Очень странные дела», на третьем – «Симпсоны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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