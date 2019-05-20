Что нужно знать о последней серии 8 сезона "Игры Престолов"

Королевская Гавань разрушена, Серый Червь добивает пленных. Джон Сноу, Тирион и сир Давос бредут по грудам пепла. Лица их потерты, краски жухлы, то ли люди, то ли куклы. Что имел в виду Джордж Мартин, когда придумал свой слоган "Зима близко"? Мы это обязательно узнаем в ближайшую пятилетку, но пока сценаристы с помощью дракона вдохнули в этот лозунг новое прочтение - Королевскую Гавань, город южный, накрыло то ли белый снег, то ли сладкая манна, то ли просто перья, летящие следом за сорвавшейся вниз, словно падший ангел, Дейенерис. Вот она зима, зима особенно близко.

Джон и Серый Червь спорят о законностиФото: кадр из фильма

Джон и Тирион отправляются к Дейенерис, чтобы поговорить с ней серьезно. Первый срывает знаки отличия и тут же отправляется в плен, второй внезапно принимает сторону сумасшедшей королевы, которая в этот момент дает новое обещание - покорить весь мир.

Арья смотрит на Дейенерис, как на врага народа.Фото: кадр из фильма

А снег все идет, а снег все идет...

А снег все идет...Фото: кадр из фильма

Мать Драконов находит нерушимый символ власти - Железный Трон, он словно уцелевший гнилой зуб в разрушенном гнилом рту. Взгляд ее становится похож на взгляд доктора Лектера, когда он облизывался при появлении Клариссы Старлинг. Дейенерис гладит его, хочет обнять и плакать. На сцене появляется Джон Сноу. Или лучше сказать Эйгон VI Таргариен?

Карлик более не десницаФото: кадр из фильма

Он высказывает царице Семи Королевств свои фи, целует ее и... вонзает нож прямо в горячее сердце. Потому что Джон не может пережить гибель тысячи невинных женщин и детей. А гибель Бурерожденной может. Появляется дракон, и зрители прощаются с Джоном. Да что там, даже Джон прощается с драконом. Ведь любимая рептилия королевы вряд ли оставит его в живых. Однако праведный огонь вопреки ожиданиям направляется не в сторону убийцы королев, а в сторону ненавистного Железного Трона, как источника всех бед. Какой умный Дрогон, браво! Напоследок он хватает когтистой лапой еще тепленькое тельце своей нареченной матери и отправляется в неизвестность...

Роуовой обольститель убивает свою королевуФото: кадр из фильма

Однако есть еще сумасшедшие Безупречные в главе с Червем и не менее преданные мертвой королеве дотракийцы. Так чем же ответит купечество?

А ничем!

Game of Thrones Season 8 Episode 6 Preview (HBO).The final season of Game of Thrones airs Sundays at 9PM on HBO.

Тут происходит смена декораций. Вместе со смертью Дейенерис отступает зима, и Тирион просыпается весной прямо в римском колизее.

Идет совет. На повестке дня разгон облаков и установление хорошей погоды. Санса, Арья, Давос, Бриенна и некие северяне за стеной (их не показали, бюджет не позволил) спорят с Серым Червем, Ярой Грейджой насчет жизни и смерти Джона Сноу. Тут же бродит неприкаянный карлик в кандалах. Не успев решить проблему с Джоном, тут же встает вопрос о том, кто же станет владыкой Семи Королевств. И тут карлик берет слово и говорит. Он говорит, что раз сценаристы восемь сезонов не увольняли актера, который играл Брана Старка, то надо хотя бы продвинуть его персонажа в правители. Раз уж он ничем более не отличился, даже в войне с Королем Ночи.

И Бран, внимание, соглашается! Брандан Сломленный - какая насмешка судьбы и Тириона... Когда фанаты справедливо троллили актрису Лену Хидди за то, что она получает миллион долларов за то, что ее Серсея с лицом покер-фейс стоит у окна и пьет вино, они просто упустили из виду Айзека Хамстед-Райта (Бран Старк), которому для того, чтобы получить гонорар, не приходится даже вставать со стула.

Бран тут же назначает нового десницу. И это... Тирион! Таким образом отпадает вопрос с казнью карлика. В последнем сезоне такая фишка - убивать одним выстрелом пару-тройку, а то и целую дюжину зайцев.

Ну вот и все. Все живы-здоровы. Бран - король, хоть и не Ночи. Джон, которому вернули прическу из первого сезона, отбывая в Черный замок, обнимает Сансу, безупречные плывут в Безупречновск, а Арья - туда-не-знаю-куда. Бриенна читает книги, Тирион двигает стулья - в общем, все при деле.

И предпоследняя сцена. Совет министров, где Тириону приносят, снова внимание, книгу "Песнь Льда и Пламени". Какой реверанс в сторону Джорджа Мартина, который, вероятно, сейчас вертится в своем кресле от досады за финальный сезон!

Вот и лютоволка показалиФото: кадр из фильма

Ах да, в эпилоге вновь засветился лютоволк Джона Сноу!

Что же в итоге? "Игра престолов" завершилась, хоть и не самым удачным образом. Теперь ждем ее спин-офф (ответвление) - сериал "Долгая Ночь", который расскажет предысторию Семи Королевств.

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