Что нужно знать о последней серии 8 сезона "Игры Престолов"

Королевская Гавань разрушена, Серый Червь добивает пленных. Джон Сноу, Тирион и сир Давос бредут по грудам пепла. Лица их потерты, краски жухлы, то ли люди, то ли куклы. Что имел в виду Джордж Мартин, когда придумал свой слоган "Зима близко"? Мы это обязательно узнаем в ближайшую пятилетку, но пока сценаристы с помощью дракона вдохнули в этот лозунг новое прочтение - Королевскую Гавань, город южный, накрыло то ли белый снег, то ли сладкая манна, то ли просто перья, летящие следом за сорвавшейся вниз, словно падший ангел, Дейенерис. Вот она зима, зима особенно близко.

Джон и Тирион отправляются к Дейенерис, чтобы поговорить с ней серьезно. Первый срывает знаки отличия и тут же отправляется в плен, второй внезапно принимает сторону сумасшедшей королевы, которая в этот момент дает новое обещание - покорить весь мир.

А снег все идет, а снег все идет...

Мать Драконов находит нерушимый символ власти - Железный Трон, он словно уцелевший гнилой зуб в разрушенном гнилом рту. Взгляд ее становится похож на взгляд доктора Лектера, когда он облизывался при появлении Клариссы Старлинг. Дейенерис гладит его, хочет обнять и плакать. На сцене появляется Джон Сноу. Или лучше сказать Эйгон VI Таргариен?

Он высказывает царице Семи Королевств свои фи, целует ее и... вонзает нож прямо в горячее сердце. Потому что Джон не может пережить гибель тысячи невинных женщин и детей. А гибель Бурерожденной может. Появляется дракон, и зрители прощаются с Джоном. Да что там, даже Джон прощается с драконом. Ведь любимая рептилия королевы вряд ли оставит его в живых. Однако праведный огонь вопреки ожиданиям направляется не в сторону убийцы королев, а в сторону ненавистного Железного Трона, как источника всех бед. Какой умный Дрогон, браво! Напоследок он хватает когтистой лапой еще тепленькое тельце своей нареченной матери и отправляется в неизвестность...

Однако есть еще сумасшедшие Безупречные в главе с Червем и не менее преданные мертвой королеве дотракийцы. Так чем же ответит купечество?

А ничем!

Game of Thrones Season 8 Episode 6 Preview (HBO).The final season of Game of Thrones airs Sundays at 9PM on HBO.