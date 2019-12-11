2019-12-11T00:50:25+03:00
Звезды

"Упряжка оленей и бомж Санта": Бэнкси нарисовал новое "рождественское" граффити

Рисунок от загадочного художника появилось на одной из стен города Бирмингем [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Упряжка оленей и бомж Санта": Бэнкси нарисовал новое "рождественское" граффити"Упряжка оленей и бомж Санта": Бэнкси нарисовал новое "рождественское" граффитиФото: Instagram.com
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Эксцентричный британский уличный художник Бэнкси нарисовал новую "рождественскую" работу в британском городке Бирмингеме. Об этом таинственный творец сообщил в своих соцсетях.

banksybanksy
Граффити появились на одной из стен города Бирмингем в Британии
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Необычная работа представляет собой кирпичную стену, на которой нарисована упряжка оленей. Поводья животных сходятся у стоящей рядом скамейки. На ней спит бездомный мужчина с мешками вещей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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