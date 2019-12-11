"Упряжка оленей и бомж Санта": Бэнкси нарисовал новое "рождественское" граффити
Рисунок от загадочного художника появилось на одной из стен города Бирмингем [видео]
"Упряжка оленей и бомж Санта": Бэнкси нарисовал новое "рождественское" граффитиФото: Instagram.com
Изменить размер текста:
Эксцентричный британский уличный художник Бэнкси нарисовал новую "рождественскую" работу в британском городке Бирмингеме. Об этом таинственный творец сообщил в своих соцсетях.
Граффити появились на одной из стен города Бирмингем в Британии
Необычная работа представляет собой кирпичную стену, на которой нарисована упряжка оленей. Поводья животных сходятся у стоящей рядом скамейки. На ней спит бездомный мужчина с мешками вещей.
ИСТОЧНИК KP.RU