Бывший агент таинственного уличного художника Бэнкси опубликовал его фото за работой

СЕГОДНЯ 02:05 2019-11-01T02:27:44+03:00

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Снимки таинственного и неуловимого уличного художника, известного под именем Бэнкси, появились в Сети.

Их опубликовал на своей странице в Instagram британский фотограф Стив Лазаридес, который целых 11 лет работал у знаменитого граффитиста агентом, а теперь издал книгу Banksy Captured ((«Бэнкси пойман»)), которая поступит в продажу уже в декабре, сообщает телеканал CNN.

«Неуловимый Бэнкси» за работой. Фото: instagram/stevelazarides

В преддверии выхода в свет книги Лазаридес показал несколько снимков загадочного художника. Правда, только со спины. Личность одного из самых ярких представителей современного стрит-арта, называющего себя «городским партизаном», автор раскрывать не собирается.

stevelazarides BOOK SPOILER!! Look away. If you don t want to ruin the surprise!! #banksy #banksybristol #lazaridesphotography #banksycaptured #capturingbanksy #fun #stupid #crazy

Лазаридес вырос в Бристоле (по слухам, это родной город Бэнкси), а с художником познакомился в 1997 году, когда случайно его сфотографировал. После этого он стал водителем и личным фотографом граффитиста, а затем и агентом.

К слову, как писал сайт kp.ru, попытки установить личность одного из самых ярких представителей современного стрит-арта пока успехом не увенчались.

Интервью с Бэнкси нашли в архиве лондонского телеканала.

ИСТОЧНИК KP.RU