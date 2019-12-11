2019-12-11T08:23:54+03:00
Общество

Названы города России, в которых комфортно и недорого жить

Москва заняла лишь 52-е место в рейтинге
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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"Урбаника" проанализировала 100 российских городов, чтобы определить, в каких из них комфортно и одновременно не дорого жить"Урбаника" проанализировала 100 российских городов, чтобы определить, в каких из них комфортно и одновременно не дорого житьФото: Иван ВИСЛОВ
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Институт территориального развития "Урбаника" проанализировал условия жизни в 100 крупнейших городах России и выяснил, какие из них наиболее комфортные и одновременно доступные по стоимости недвижимости.

Лидером рейтинга стал Краснодар, который активно развивает последние 10-15 лет. Также в первую пятерку по доступности и комфортному проживанию вошли Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга.

Лидером рейтинга стал Краснодар

Лидером рейтинга стал Краснодар

Если же брать лишь один критерий, то относительно доступными по стоимости являются 25 городов, из которых четыре миллионника — Петербург, Пермь, Челябинск и Красноярск. В большинстве случаев речь идет о промышленных городах, где высокие зарплаты и низкая стоимость товаров. При этом по качеству среды почти все они находятся "на дне" списка.

А вот удобными можно считать 23 города, в том числе семь миллионников — Санкт-Петербург, Уфу, Екатеринбург, Ростов, Самару, Воронеж и Казань. Москва заняла в общем рейтинге по доступности и комфорту лишь 52-е место. Причиной стала высокая стоимость жилья при довольно средней зарплате. Также негативными факторами являются огромные автомобильные пробки, плохая экология и низкая обеспеченность недвижимостью, передает РБК.

Сайт kp.ru писал, что ранее рейтинг комфортных городов страны составил Минстрой. Самые высокие баллы, как ни странно, получила Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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