Только 1% выпускников готовы к ЕГЭ, а большая половина претендует на тройку
Более половины российских выпускников признают, что слабо готовы к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). Претендовать на тройку могут 52% школьников, а вот высший балл хотят заслужить только 1 процент респондентов. Четверку хотят видеть в аттестате 33%, а на двойку свои знания оценивают 11% участников опроса «Новогодние каникулы: планы выпускников».
Что касается второй части вопроса, то планы у большинства (75%) схожи - зимний отдых выпускники потратят на подготовку к финальному тесту. 62% будут готовиться самостоятельно, 30% с помощью курсов, а 8% имеют репетиторов.
Время на подготовку к ЕГЭ:
От одного до трех часов в день - 65%,
Час и меньше – 18%,
Больше трех часов – 17%.
— Столь скромные оценки своих знаний могут быть связаны с планами поступления на бюджетные места. Будущие студенты узнали проходные баллы и теперь вынуждены признать, что уровень знаний не всегда соответствует, - прокомментировал итоги опроса «Известиям» Михаил Мягков, генеральный директор компании Maximum Education, проводившей исследование.
Рособрнадзоре отмечают, что ожидания выпускников слишком пессимистичны, потому что с прошлого года сократилось число тех, кто не прошел аттестацию, и увеличилось количество стобалльных результатов.
Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов ответил на самые наболевшие вопросы родителей: что изменится в ЕГЭ, какие предметы вскоре станут обязательными, и что нужно для доступа к экзаменам. Он также призвал «не надо ругать детей за двойки и тройки».
ИСТОЧНИК KP.RU