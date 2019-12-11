Только 1% выпускников готовы к ЕГЭ, а большая половина претендует на тройку

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-11T09:05:09+03:00

Половина выпускников признается, что оценивает свои успехи на предстоящем ЕГЭ на тройку Фото: Роман ЗЛОБИН

В Рособрнадзоре отмечают , что школьники настроены слишком пессимистично

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Более половины российских выпускников признают, что слабо готовы к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). Претендовать на тройку могут 52% школьников, а вот высший балл хотят заслужить только 1 процент респондентов. Четверку хотят видеть в аттестате 33%, а на двойку свои знания оценивают 11% участников опроса «Новогодние каникулы: планы выпускников».

Что касается второй части вопроса, то планы у большинства (75%) схожи - зимний отдых выпускники потратят на подготовку к финальному тесту. 62% будут готовиться самостоятельно, 30% с помощью курсов, а 8% имеют репетиторов.

Время на подготовку к ЕГЭ:

От одного до трех часов в день - 65%,

Час и меньше – 18%,

Больше трех часов – 17%.

— Столь скромные оценки своих знаний могут быть связаны с планами поступления на бюджетные места. Будущие студенты узнали проходные баллы и теперь вынуждены признать, что уровень знаний не всегда соответствует, - прокомментировал итоги опроса «Известиям» Михаил Мягков, генеральный директор компании Maximum Education, проводившей исследование.

Рособрнадзоре отмечают, что ожидания выпускников слишком пессимистичны, потому что с прошлого года сократилось число тех, кто не прошел аттестацию, и увеличилось количество стобалльных результатов.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов ответил на самые наболевшие вопросы родителей: что изменится в ЕГЭ, какие предметы вскоре станут обязательными, и что нужно для доступа к экзаменам. Он также призвал «не надо ругать детей за двойки и тройки».

ИСТОЧНИК KP.RU