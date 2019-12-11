2019-12-11T10:25:45+03:00
Происшествия

Расследование нападения на Эллу Памфилову завершено

Задержанный Ахад Карабалаев признан психически больным
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Главное следственное управление России завершило расследование уголовного дела о разбойном нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову.

Сайт kp.ru писал, что уроженец Казахстана Ахад Карабалаев проник в дом чиновницы ночью 6 сентября и несколько раз ударил ее электрошокером, после чего сбежал, так ничего и не украв. Уже на следующий день мужчину задержали, а вскоре поместили под арест.

Он признал свою вину, но подчеркнул, что дом Памфиловой выбрал случайно. Теперь Карабалаев обвиняется разбое, совершенном с проникновением в жилище.

Комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что на момент совершения преступления мужчина страдал хроническим психическим расстройством.

"[Он] не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - уточняется на сайте СК.

Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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