Расследование нападения на Эллу Памфилову завершено

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-11T10:25:45+03:00

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Главное следственное управление России завершило расследование уголовного дела о разбойном нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову.

Сайт kp.ru писал, что уроженец Казахстана Ахад Карабалаев проник в дом чиновницы ночью 6 сентября и несколько раз ударил ее электрошокером, после чего сбежал, так ничего и не украв. Уже на следующий день мужчину задержали, а вскоре поместили под арест.

Он признал свою вину, но подчеркнул, что дом Памфиловой выбрал случайно. Теперь Карабалаев обвиняется разбое, совершенном с проникновением в жилище.

Комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что на момент совершения преступления мужчина страдал хроническим психическим расстройством.

"[Он] не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - уточняется на сайте СК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/731115" frameborder="0"></iframe> Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU