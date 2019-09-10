Обвиняемый в нападении на Памфилову арестован до 6 ноября

СЕГОДНЯ 05:23 2019-09-10T05:42:58+03:00

Обвиняемый в нападении на председателя ЦИК Бахыт Карабалаев арестован до 6 ноября. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

На заседании в Басманном суде Москвы Карабалаев признал свою вину в преступлении

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В понедельник, 9 сентября, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал обвиняемого в нападении на председателя Центризбиркома России Эллу Памфилову до 6 ноября. Таким образом, как минимум ближайшие два месяца Бахыт Карабалаев проведет за решеткой.

«Избрать меру пресечения в виде заключения по стражу сроком до 6 ноября», - цитирует решение суда ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что уроженец Казахстана на заседании суда признал свою вину, пояснив, что дом главы ЦИК он выбрал случайно и понятия не имел, кто там живет. Карабалаеву предъявлены обвинения в разбое, совершенном с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса РФ).

Напомним, накануне Единого дня голосования в дом Эллы Памфиловой среди ночи забрался злоумышленник в маске, полностью закрывающей лицо. Он несколько раз поразил председателя ЦИК электрошокером и сбежал, ничего не похитив. Нападавший был задержан уже днем 7 сентября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/731115" frameborder="0"></iframe> Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову.

ИСТОЧНИК KP.RU