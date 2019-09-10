Обвиняемый в нападении на Памфилову арестован до 6 ноября
В понедельник, 9 сентября, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал обвиняемого в нападении на председателя Центризбиркома России Эллу Памфилову до 6 ноября. Таким образом, как минимум ближайшие два месяца Бахыт Карабалаев проведет за решеткой.
«Избрать меру пресечения в виде заключения по стражу сроком до 6 ноября», - цитирует решение суда ТАСС.
Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что уроженец Казахстана на заседании суда признал свою вину, пояснив, что дом главы ЦИК он выбрал случайно и понятия не имел, кто там живет. Карабалаеву предъявлены обвинения в разбое, совершенном с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса РФ).
Напомним, накануне Единого дня голосования в дом Эллы Памфиловой среди ночи забрался злоумышленник в маске, полностью закрывающей лицо. Он несколько раз поразил председателя ЦИК электрошокером и сбежал, ничего не похитив. Нападавший был задержан уже днем 7 сентября.
Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову.
ИСТОЧНИК KP.RU