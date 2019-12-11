2019-12-11T10:52:04+03:00
В мире

Украинцы активнее всего "гуглят" Зеленского и Заворотнюк

В Google рассказали о самых популярных поисковых запросах с территории Украины
Ольга МАТЫС
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Владимира Зеленского активнее всего "гуглили" в 2019 году в УкраинеВладимира Зеленского активнее всего "гуглили" в 2019 году в УкраинеФото: REUTERS
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Владимир Зеленский в 2019 году стал самым популярным человеком, информацию о котором украинцы искали через Google. Об этом сообщили в корпорации, подводя поисковые итоги уходящего года. Также достаточно много запросов Google с территории Украины касается результатов президентских выборов 2019 года.

Сразу за действующим президентом Украины по количеству гугл-запросов находится Анастасия Заворотнюк. Жители Украины активно интересовались состоянием здоровья звезды, которая последние месяцы борется с тяжелым заболеванием. Кроме того, много запросов касалось умершей в марте российской певицы Юлии Началовой.

Также украинцы в 2019 году часто искали информацию о фильмах "Джокер", "Мстители: Финал", о финальном сезоне "Игры престолов" и о другом проекте HBO - мини-сериале "Чернобыль".

"Традиционно люди в Украине больше интересуются сериалами и спортом, чем политикой. Также стоит отметить, что запросов на украинском языке становится все больше и больше", - прокомментировал подобную тематику поиска директор по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрий Шоломко.

Напомним, что kp.ru рассказывал о падении рейтинга президента Украины Владимира Зеленского. Если в сентябре 2019 года Зеленского поддерживали 73% населения Украины, то на ноябрь эта цифра составила всего 52%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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