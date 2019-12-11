Украинцы активнее всего "гуглят" Зеленского и Заворотнюк
Владимир Зеленский в 2019 году стал самым популярным человеком, информацию о котором украинцы искали через Google. Об этом сообщили в корпорации, подводя поисковые итоги уходящего года. Также достаточно много запросов Google с территории Украины касается результатов президентских выборов 2019 года.
Сразу за действующим президентом Украины по количеству гугл-запросов находится Анастасия Заворотнюк. Жители Украины активно интересовались состоянием здоровья звезды, которая последние месяцы борется с тяжелым заболеванием. Кроме того, много запросов касалось умершей в марте российской певицы Юлии Началовой.
Также украинцы в 2019 году часто искали информацию о фильмах "Джокер", "Мстители: Финал", о финальном сезоне "Игры престолов" и о другом проекте HBO - мини-сериале "Чернобыль".
"Традиционно люди в Украине больше интересуются сериалами и спортом, чем политикой. Также стоит отметить, что запросов на украинском языке становится все больше и больше", - прокомментировал подобную тематику поиска директор по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрий Шоломко.
Напомним, что kp.ru рассказывал о падении рейтинга президента Украины Владимира Зеленского. Если в сентябре 2019 года Зеленского поддерживали 73% населения Украины, то на ноябрь эта цифра составила всего 52%.
ИСТОЧНИК KP.RU