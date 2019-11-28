Зеленский теряет поддержку населения: рейтинг упал до 52%

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-28T12:56:00+03:00

Продолжает расти доля тех, кто относится к президенту Украины негативно

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Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского стремительно падает. На конец ноября главу государства поддерживают лишь 52% населения. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

"В течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% - в сентябре, 66% - в октябре, 64% - в начале ноября", - говорится в пресс-релизе на сайте КМИС.

Отрицательно к президенту относятся 19%. За три месяца этот показатель вырос более чем в два раза.

Последнее исследование проводилось с 22 по 25 ноября путем телефонных бесед со случайными абонентами сотовой связи. Жители Донбасса не принимали участие в опросе.

Сайт kp.ru писал, что рейтинги Зеленского и его партии "Слуга народа" начали падать в конце июня-начале июля. С наступлением лета политическую силу поддерживали чуть больше 48% граждан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU