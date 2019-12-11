В перестрелке в Нью-Джерси погибли шесть человек, в том числе полицейский

СЕГОДНЯ 11:44 2019-12-11T11:54:14+03:00

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Шесть человек погибли в результате перестрелки в Джерси-Сити американского штата Нью-Джерси. Среди жертв инцидента один полицейский, а также по меньшей мере два еврея.

Все произошло во вторник, 10 декабря. Конфликт вспыхнул неподалеку от кладбища. Следователи предполагают, что 40-летний офицер Джозеф Силс увидел двоих вооруженных мужчин, попытался остановить их, но сразу же был застрелен.

После этого нападавшие забаррикадировались в супермаркете кошерных продуктов, где убили еще троих человек. Перестрелка с подоспевшими на место правоохранителями длилась около четырех часов. В результате обоих преступников ликвидировали. Трое полицейских получили ранения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749050" frameborder="0"></iframe> В результате перестрелки в Джерси-Сити погибли шесть человек.(c) Ruptly

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ИСТОЧНИК KP.RU