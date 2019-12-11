2019-12-11T17:56:21+03:00
Экономика

Евросоюз собирается продлить экономические санкции против России

Срок действия ограничительных мер истекает 31 января
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Евросоюз собирается продлить экономические санкции против РоссииЕвросоюз собирается продлить экономические санкции против РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Саммит Европейского Союза примет решение о продлении на полгода экономических санкций против России, срок действия которых истекает 31 января 2020 года. Об этом сообщил представитель Евросоюза.

«Как вы знаете, санкции против России привязаны к реализации минских соглашений. Ожидается, что саммит согласует продление ограничительных мер еще на полгода», - заявил он.

Представитель Брюсселя уточнил, что на саммите будут обсуждать вопрос реализации минских соглашений в свете прошедшего 9 декабря саммита в «нормандском формате». Он сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон проинформируют лидеров о ходе реализации соглашений.

Депутат добавил, что лидеры стран-членов Евросоюза обсудят отношения между Брюсселем и Москвой.

Напомним, 5 декабря Евросоюз продлил санкции против России по Крыму. Ограничительные меры вступили в силу в марте 2014 года, и после последнего продления истекали в конце июня 2020 года. Санкции включают запрет на импорт продукции из Крыма и Севастополя, а также инвестиции, туристические услуги на полуострове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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