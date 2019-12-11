2019-12-11T17:55:53+03:00
Общество

Путин поручил обдумать дополнительные выплаты ветеранам к юбилею Победы

Президент дал поручение Татьяне Голиковой
Ася КУЗНЕЦОВА
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Татьяне Голиковой президент поручил обдумать выплаты ветеранам ВОВ.Татьяне Голиковой президент поручил обдумать выплаты ветеранам ВОВ.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Президент России Владимир Путин поручил председателю Счётной палаты России Татьяне Голиковой подумать над дополнительными выплатами, приуроченными к 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне.

- Просьба к Татьяне Алексеевне: мы к юбилейным датам, вообще к праздникам, помогали и поддерживали наших ветеранов, поэтому я вас прошу проработать и внести предложения по дополнительным выплатам для ветеранов Великой Отечественной войны и другим категориям граждан, которых мы традиционно таким образом отмечали в преддверии праздников и юбилейных дат, - передаёт слова главы государства РИА Новости.

Напомним, что 9 мая 2020 года состоится празднование юбилейной годовщины Победы. Ранее сайт kp.ru писал о программе юбилейных событий, составленной правительством Москвы.

Также сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге ветеранам вручат юбилейные медали к 75-летию Победы, а глава Совета по правам человека выступил за проведение амнистии к 75-летию Победы в войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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