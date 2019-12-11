2019-12-11T18:30:51+03:00
Общество

Журналист Голунов обратился в ФСБ с заявлением о преступлении против него

Адвокат сообщил, что заявление связано с фальсификацией доказательств и применением насилия
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Журналист интернет-проекта «Медуза» Иван ГолуновЖурналист интернет-проекта «Медуза» Иван ГолуновФото: REUTERS
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Журналист интернет-проекта «Медуза» Иван Голунов обратился в Федеральную службу безопасности России с заявлением о преступлении, связанным с фальсификацией доказательств и применением насилия. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«Сегодня Голунов был в приемной ФСБ, куда подал заявление о преступлении. С нашей точки зрения, в отношении него была допущена фальсификация доказательств, кроме того, применено насилие», - передает ТАСС слова адвоката.

Напомним, Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Полицейские сообщили об обнаружении у корреспондента пакета с наркотиками. Сразу же после задержания Голунов заявил, что наркотики подбросили ему в рюкзак и в квартиру. 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

По версии защиты и самого журналиста наркотики подбросили ему в рюкзак и в квартиру. Адвокаты обратились в Никуинский суд Москвы. Среди прочего в своей жалобе они указывали на то, что защите и Голунову не дали ознакомиться с материалами дела. Также защита настаивала на возбуждении уголовного дела после сообщения о преступлении в отношении корреспондента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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