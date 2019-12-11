На дорогах стало безопаснее

СЕГОДНЯ 18:50 2019-12-11T18:47:07+03:00

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В Москве подвели итоги масштабной социальной кампании «Однозначно», которая призывала участников дорожного движения уходить от двойных прочтений дорожных знаков, ограничивающих скорость движения автомобилей.

Цель проекта в том, чтобы призвать водителей при разрешенной скорости, например, в 60 км/ч, ехать именно с такой скоростью, не превышая значение этого знака.

С июля по ноябрь в рамках кампании «Однозначно» в 15 регионах России, расположенных во всех Федеральных округах, прошло около 3 тысяч мероприятий. Помимо офлайн-активности, проект масштабно присутствовал в Интернет-пространстве: более 10 тысяч постов в социальных сетях, общая аудитория проекта в Интернете – 5 миллионов человек – на сей раз уже по всей стране.

Чтобы оценить эффективность проекта, экспертный центр «Движение без опасности» и аналитический центр НАФИ провели всероссийское социологическое исследование, которое показало, что 48% российских водителей считают, что двигаться можно именно с той скоростью, которая указана на знаке; 20% россиян считают, что водители в их регионе за последние три месяца стали водить более аккуратно; 35% опрошенных заявили, что стали более аккуратно вести себя на дороге в качестве пешеходов, у 89% водителей, имеющих детей, есть детские удерживающие устройства, которые они используют по назначению.

Кроме того, в июле и сентябре (пиковые месяцы проведения кампании «Однозначно») количество погибших в ДТП снизилось на 17,5% и 22,3% по сравнению с июлем и сентябрем 2018 года.

«Несмотря на то, что основная масса мероприятий в рамках кампаний прошли в 15 регионах, другие субъекты федерации тоже подключаются к проекту – потому что видят результат», - рассказал «Комсомольской правде» заместитель начальника ГУОБДД МВД РФ полковник полиции Олег Понарьин, - «За счет региональной поддержки кампания получит продолжение и в следующем году, ее география расширится. Мы хотим, чтобы свое развитие получали проекты, которые направлены на решение и других проблем в области дорожной безопасности, напрямую влияющих на летальность в ДТП. Да и сам проект «Однозначно» не замыкается только на борьбе с нарушениями скоростного режима – это и поведение пешеходов, и пропаганда БДД среди детей… Все такие акции должны опираться на комплексный подход, а не ограничиваться какой-то одной «болевой точкой».

Олег Понарьин также озвучил данные официальной статистики аварийности: по предварительным данным, на сегодняшний день количество ДТП на российских дорогах сократилось на 3,2% и составило чуть больше 152 тысяч происшествий, в которых погибли 15,6 тысяч человек, еще 195 тысяч получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели снижаются на 8 и 2,5% соответственно.

Наталья Агре, президент экспертного центра «Движение без опасности», подчеркнула: «Мы не говорим о завершении работы. Нет начала, и не будет конца подобным проектам до тех пор, пока мы не сможем с гордостью сказать: «Ни один человек не пострадал на дорогах страны».