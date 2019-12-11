Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

СЕГОДНЯ 21:18 2019-12-11T21:18:06+03:00

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Президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила администрация турецкого лидера

«В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в первую очередь обстановка в Сирии», - говорится в сообщении администрации.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, накануне турецкий лидер сообщил, что проведет переговоры с российским коллегой 8 января на церемонии запуска «Турецкого потока» в Стамбуле.

Напомним, в рамках подписанного 23 октября в Сочи меморандума о взаимопонимании Анкара и Москва ведут совместное патрулирование сирийско-турецких границ началось. При помощи сочинских договоренностей удалось прекратить военные действия в рамках операции «Источник мира». 25 октября в Сирию прибыло 300 российских полицейских для отвода курдов от границ с Турцией.

ИСТОЧНИК KP.RU