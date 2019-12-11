После требований главы ДНР офис Зеленского исправил текст парижского коммюнике

11 Дек. 23:17 2019-12-11T23:17:59+03:00

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После требований главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина офис президента Украины Владимира Зеленского вернул текст парижского коммюнике к согласованному виду.

Ранее лидер ДНР заявил, что «нормандская четверка» приняла решение обсуждать правовые аспекты особого статуса Донбасса, но на сайте офиса Зеленского это было представлено, как «все правовые аспекты Закона об особом статусе». По словам Пушилина, таким образом Украина «сужает понятие особого статуса до одного закона».

Позже президентский офис изменил формулировки в текстах на украинском и российском языках. Однако Пушилин обратил внимание на английский текст, который не был изменен. Он назвал все это мошенничеством и заявил, что ДНР не будет выполнять решений парижского саммита, пока президентский офис не уберет все версии «сфальсифицированного текста».

ИСТОЧНИК KP.RU