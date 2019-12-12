Траты мужчин на новогодние подарки на 40% больше, чем у женщин

СЕГОДНЯ 07:14 2019-12-12T07:35:38+03:00

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Российские мужчины планируют потратить на новогодние подарки в среднем 15,6 тысячи рублей, что на 40% больше суммы, заложенной женщинами (11,2 тысячи рублей).

В среднем же жители нашей страны собираются накупить вещиц на 13,5 тысячи рублей. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы Superjob,

Опрос показал, что, чем больше получает человек, тем выше его траты на подарки. При зарплате до 30 тысяч рублей на новогодние сувениры закладывается около 10 тысяч рублей, более 80 тысяч рублей - в среднем 16,2 тысячи.

Самыми щедрыми перед праздниками являются москвичи. Они готовы выделить на подарки порядка 16,5 тысячи рублей. Дальше идут красноярцы с бюджетом в 15 тысяч рублей и петербуржцы - их траты составят чуть меньше 15 тысяч рублей. Меньше всего денег на подарки заготовили жители Волгограда и Казани - в среднем по 10 тысяч рублей, передает РИА Новости.

К слову, госслужащие вообще не могут принять подарки от своих подчиненных, даже если они его друзья. Сайт kp.ru писал, что даже вещи, полученные в командировках или вовремя официальных мероприятий, чиновникам обязательно нужно сдавать.

ИСТОЧНИК KP.RU