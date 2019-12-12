МРОТ увеличен до 12 130 рублей

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-12T16:00:33+03:00

Минтруд отмечает, что повышение минимального размера оплаты труда затронет 3,2 млн работников. МРОТ будет повышен с 1 января 2020 года

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Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении законопроект, который с 1 января следующего года увеличит минимальный размер оплаты труда до 12 130 рублей в месяц.

Таким образом, индексация должна составить 7,5%, что более чем вдвое превышает прогнозируемый Центробанка России уровень инфляции в текущем году в районе от 3,2 до 3,7%.

Как сообщили в Министерстве труда России, повышение МРОТ затронет в общей сложности 3,2 миллиона человек. При этом половина из них работают в муниципальных и госучреждениях.

Расходы бюджета на реализацию закона в 2020 году составят 20,9 миллиарда рубле. Ожидает, что около 5,8 миллиарда выделят из федерального бюджета.

Напомним, что в прошлом году МРОТ был увеличен до 11280 рублей. Тогда он сравнялся с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения и в общей сложности затронул 3,7 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU