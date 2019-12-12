2019-12-12T18:23:08+03:00
Политика

По подозрению в убийстве Шеремета задержали автора гимна сил Специальных Операций Украины

Предполагаемым убийцей является участник боевых действий в Донбассе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Нацполиция Украины задержала Андрея АнтоненкоНацполиция Украины задержала Андрея АнтоненкоФото: Страница в социальной сети героя публикации
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По подозрению в убийстве российского журналиста Павла Шеремета Нацполиция Украины задержала Андрея Антоненко, участника боевых действий в Донбассе и автора гимна сил Специальных Операций незалежной.

«У меня убийство Шеремета. Прямо сейчас. У меня во дворе. Будет обыск», - написал подозреваемы на своей странице в Facebook.

«Автору гимна Сил специальных операций, известному музыканту и военному шьют это дело! Без мотива, без ничего. Я с ним успел поговорить - это правда, он в шоке, без преувеличений», - сообщил у себя в Facebook народный депутат Верховной рады Украины 8-го созыва Владимир Арьев.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, о задержании подозреваемого в убийстве Шеремета сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он пообещал, что дело о подрыве автомобиля журналиста в 2016 году будет рассматриваться в особом порядке и анонсировал онлайн-трансляции заседания суда.

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета.По словам главы МВД Украины, задержанным предъявляется обвинение

ИСТОЧНИК KP.RU

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