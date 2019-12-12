По подозрению в убийстве Шеремета задержали автора гимна сил Специальных Операций Украины
По подозрению в убийстве российского журналиста Павла Шеремета Нацполиция Украины задержала Андрея Антоненко, участника боевых действий в Донбассе и автора гимна сил Специальных Операций незалежной.
«У меня убийство Шеремета. Прямо сейчас. У меня во дворе. Будет обыск», - написал подозреваемы на своей странице в Facebook.
«Автору гимна Сил специальных операций, известному музыканту и военному шьют это дело! Без мотива, без ничего. Я с ним успел поговорить - это правда, он в шоке, без преувеличений», - сообщил у себя в Facebook народный депутат Верховной рады Украины 8-го созыва Владимир Арьев.
Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, о задержании подозреваемого в убийстве Шеремета сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он пообещал, что дело о подрыве автомобиля журналиста в 2016 году будет рассматриваться в особом порядке и анонсировал онлайн-трансляции заседания суда.
Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета.По словам главы МВД Украины, задержанным предъявляется обвинение
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «В Киеве погиб журналист Павел Шеремет»