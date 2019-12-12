СЕГОДНЯ 19:42 2019-12-12T19:42:45+03:00

«Главное, что мы все начали общаться»: Зеленский дал первое полноценное интервью журналистам из России Фото: REUTERS

Украинский лидер побеседовал с российским корреспондентом на саммите в «нормандском формате»

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Президент Украины Владимир Зеленский дал свое первое полноценное интервью российским журналистам.

«Главное, что мы все начали общаться», - сказал глава незалежной в беседе с журналистом ВГТРК после переговоров с президентом России Владимиром Путиным на саммите в «нормандском формате», который состоялся в Париже, 9 декабря.

Интервью украинского лидера обещают показать в это воскресенье, 15 декабря, в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, как писал сайт kp.ru, после встречи «нормандской четверки» Зеленский «пригласил» российских журналистов на Украину. В ответ представители русских СМИ сообщили, что их не пускают на территорию незалежной, на что украинский лидер посоветовал получать аккредитацию «у аккредитаторов».

Корреспондентов из России действительно не пускают на Украину – зачастую разворачивают на границе или не дают выйти за пределы аэропорта, как это произошло с Евгением Примаковым.

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ИСТОЧНИК KP.RU