Путин предложил увековечить память Лужкова
На оперативном совещании президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности почтили память бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, российский лидер поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти экс-главы столицы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В начале совещания президент попросил участников почтить память Лужкова и поручил правительству и мэрии Москвы сформулировать предложения по увековечиванию его памяти», - сказал представитель Кремля.
Песков также сообщил, что во время совещания обсуждалась социально-экономическая повестка дня.
Напомним, что Юрий Михайлович скончался 10 декабря в возрасте 83 лет в одной из больниц Мюнхена. Как сообщили немецкие врачи, причиной смерти стало редкое осложнение после процедуры обследования сердца. 12 декабря состоялось отпевание бывшего градоначальника в храме Христа Спасителя. Церемонию прощания с бывшим мэром посетил и российский лидер. Экс-главу столицы похоронили на Новодевичьем кладбище.
Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ИСТОЧНИК KP.RU
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