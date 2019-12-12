Путин предложил увековечить память Лужкова

СЕГОДНЯ 22:44 2019-12-12T22:44:56+03:00

На оперативном совещании члены Совбеза и российский лидер почтили память экс-мэра Москвы [видео]

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На оперативном совещании президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности почтили память бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, российский лидер поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти экс-главы столицы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В начале совещания президент попросил участников почтить память Лужкова и поручил правительству и мэрии Москвы сформулировать предложения по увековечиванию его памяти», - сказал представитель Кремля.

Песков также сообщил, что во время совещания обсуждалась социально-экономическая повестка дня.

Напомним, что Юрий Михайлович скончался 10 декабря в возрасте 83 лет в одной из больниц Мюнхена. Как сообщили немецкие врачи, причиной смерти стало редкое осложнение после процедуры обследования сердца. 12 декабря состоялось отпевание бывшего градоначальника в храме Христа Спасителя. Церемонию прощания с бывшим мэром посетил и российский лидер. Экс-главу столицы похоронили на Новодевичьем кладбище.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749422" frameborder="0"></iframe> Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU