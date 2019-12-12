2019-12-12T22:44:56+03:00
Общество

Путин предложил увековечить память Лужкова

На оперативном совещании члены Совбеза и российский лидер почтили память экс-мэра Москвы [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Путин предложил увековечить память ЛужковаПутин предложил увековечить память ЛужковаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На оперативном совещании президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности почтили память бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, российский лидер поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти экс-главы столицы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В начале совещания президент попросил участников почтить память Лужкова и поручил правительству и мэрии Москвы сформулировать предложения по увековечиванию его памяти», - сказал представитель Кремля.

Песков также сообщил, что во время совещания обсуждалась социально-экономическая повестка дня.

Напомним, что Юрий Михайлович скончался 10 декабря в возрасте 83 лет в одной из больниц Мюнхена. Как сообщили немецкие врачи, причиной смерти стало редкое осложнение после процедуры обследования сердца. 12 декабря состоялось отпевание бывшего градоначальника в храме Христа Спасителя. Церемонию прощания с бывшим мэром посетил и российский лидер. Экс-главу столицы похоронили на Новодевичьем кладбище.

Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Юрий Лужков: досье KP.RU»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США испытали ракету, которая раньше была запрещена договором о РСМД
В МИД Германии раскритиковали США за угрозы ввести санкции против «Северного потока-2»
Курс доллара впервые с июля упал ниже 63 рублей
Зеленский написал статью о «формуле будущего» Украины
Netflix представил новый, финальный трейлер «Ведьмака»
Путин предложил увековечить память Лужкова
В России могут запретить поставки бананов из Эквадора
Сенат утвердил Салливана на пост американского посла в России
Военный погиб при тушении пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Зеленский поставил задачу оперативно установить заказчиков убийства Шеремета
Михаил Виноградов получил направление на госпитализацию, но за день до смерти не пришел в больницу
В Грузии возбудили уголовное дело из-за разлитого в парламенте едкого вещества
На программу переселения соотечественников Россия потратит 8,4 млрд рублей
«Главное, что мы все начали общаться»: Зеленский дал первое полноценное интервью журналистам из России
Forbes девятый год подряд назвал Меркель самой влиятельной женщиной мира
Песков рассказал про отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области
Путин принял отставку губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя