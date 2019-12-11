Лужкова похоронят рядом с Зыкиной и Михалковым

Несмотря на декабрь, вокруг погоста Новодевичьего монастыря кружит золотая листва. Десятки людей в оранжевых спецовках гоняют ее по кладбищу садовыми пылесосами. Несколько китайских туристов в медицинских масках ищут по схеме могилу Маяковского. Просят людей с пылесосами указать им путь. Но те отмахиваются.

- Глухонемые мы, - показывают они иностранцам на свои уши и рот.

На помощь китайцам приходят сотрудницы "Ритуала".

- А где мы Юрия Михайловича хоронить будем? - интересуюсь у них.

- Там или там, - разводит руками сотрудница на пол кладбища. - Родственники пока не приехали, место окончательно еще не выбрали. Разрешение городских властей комиссия обещала привезти в 11.00 среды. А пока все одни разговоры: одного тоже обещали тут похоронить, а разрешения потом так и не дали. Лежит теперь на Троекуровском.

- Это вы про Немцова?

Собеседница поднесла палец к губам.

В это время "оранжевые жилеты" принесли к памятникам певице Людмиле Зыкиной и балерине Галине Улановой шикарные корзины с розами. Начали драить до блеска белоснежные кресты на могилах музыканта Мстислава Ростроповича, певицы Галины Вишневской и поэта Сергея Михалкова. Больше всего цветов почему-то снесли к памятникам артистам Татьяне Самойловой и Юрию Никулину.

А в 11.00 прямо через центральные ворота кладбища прошла группа солидных мужчин, которых сопровождали военные и полицейские чины. "Комиссия," - с важностью шепнула сотрудница "Ритуала". "Комиссия" прошагала остановилась у могилы бывшего премьера и главы МИД Евгения Примакова.

На Новодевичьем кладбище готовятся к похоронам Юрия Лужкова.Фото: Александр БОЙКО

- У нас тут два места. Одно - рядом с Евгением Максимовичем, на одном участке с Ельциным. Второе - с другой стороны Центральной аллеи рядом с Михалковым, - доложил кому-то по телефону высокий мужчина в штатском. Судя по тому, что он здесь всем распоряжался, это мог быть начальник "комиссии".

- Понял, тут точно нет, а там уже утвердили, - повторил он вслух слова собеседника в присутствии остальной группы мужчин. И знаком повернул всех обратно.

Среди членов "комиссии" не оказалось родственников Юрия Лужкова. Они пока все за границей. Не успел приехать на кладбище и директор департамента внешних коммуникаций "Интеко" Геннадий Теребеков, который сейчас представляет семью Лужкова в Москве. Именно с ним, как мне удалось узнать, "комиссия" и говорила по телефону, пока он стоял в московской пробке.

Как выяснилось позже представитель семьи Лужкова был на утреннем совещании в Храме Христа Спасителя, где были представлены оба варианта захоронения. Снимки переслали родственникам экс-мэра, и они сделали свой выбор.

Экс-мэра похоронят рядом с Валентиной Зыкиной и Сергеем Михалковым.Фото: Александр БОЙКО

"Комиссия" вернулась к белоснежному кресту над могилой автора стихов про «Дядю Степу» и гимнов Сергея Михалкова. Рядом с ним, на газоне можно было заметить части металлического ограждения синего цвета, которыми наметили контур будущей могилы Лужкова.

- Все кладбище не закрывать. Это Юрию Михайловичу бы не понравилось бы, - покачал головой один членов "комиссии".

- Да, в оцеплении будет полиция и Росгвардия, этого достаточно, - давал распоряжения офицер.

Как стало ясно из разговора "комиссии", отпевание Лужкова начнется 12 декабря в 12.00 в Храме Христа Спасителя. После этого закрытый гроб привезут на кладбище, где на площади Центральной аллеи, рядом с могилой Ельцина установят шатры для гостей.

- Открывать гроб на кладбище или нет - это решат родственники, когда приедут в Россию. Все будет благочинно - службу в Храме будет вести сам патриарх Кирилл, - заметил один из священников.

"Комиссия" прошлась по Центральной аллее, постояла перед памятником Ельцину. Именно Лужков в 2007 году прочертил мелом на асфальте прямоугольник - ориентир для рабочих, которые выкопали на этом месте могилу для первого президента России...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749097" frameborder="0"></iframe> Выбор места захоронения Лужкова."Комиссия" прошлась по Центральной аллее, постояла перед памятником Ельцину. Именно Лужков в 2007 году прочертил мелом на асфальте прямоугольник - ориентир для рабочих, которые выкопали на этом месте могилу для первого президента РоссииАлександр БОЙКО

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