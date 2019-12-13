Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

СЕГОДНЯ 01:36 2019-12-13T01:39:00+03:00

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Президент Украины считает, что контракт на транзит газа удастся заключить до конца года. Об этом Владимир Зеленский сообщил в эфире телеканала «1+1». С его слов высока вероятность того, что стороны смогут договориться, «большой процент», сказал украинский лидер. Он напомнил, что этот вопрос обсуждали в рамках двухсторонних переговоров, которые состоялись во время саммита в «нормандском формате» в Париже 9 декабря. В российской делегации был руководитель «Газпрома», его украинский коллега от «Нафтогаза» сопровождал во Францию президента Зеленского.

Украинский лидер заявил, что видит заинтересованность сторон в заключении контракта, при этом он рассказал, что вопросы остаются о сроках, на которые заключается договор:

-Они предложили подписать контракт на один год, мы предложили 10, потом нам предложили три, а мы компромисс – 10, - сказал Владимир Зеленский. - Переговоры будут продолжены.

Что касается стоимости транзита, то президент Украины отметил - это не политический, а экономический вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU