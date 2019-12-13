Центробанк отозвал лицензию у "Невского народного банка" и "Кранбанка"
Данные организации проводили нерыночные операции и нарушали «антиотмывочные» требования
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Центробанк отозвал лицензии у двух кредитных организаций — Кранбанка и Невского народного банка.
Оба банка обвиняют оба банка обвиняют в нарушении федеральных законов. По словам специалистов, за последний год к ним неоднократно применялись меры.
В кредитные организации введена временная администрация.
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ИСТОЧНИК KP.RU