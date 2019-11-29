ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»

СЕГОДНЯ 08:53 2019-11-29T09:04:37+03:00

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Еще один банк в России лишился лицензии. Больше не сможет осуществлять деятельность «Осколбанк», зарегистрированный в Белгородской области. Такое решение принято Центробанком, приказ опубликован на официальном сайте. Срок отзыва лицензии - 29 ноября. Известно, что "Осколбанк" занимал банк на 1 октября 319-е место в банковской системе России.

Причиной стало "неисполнение федеральных законов", неоднократном нарушении в течение одного года статей 6 и 7 Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терраризма", об этом сказано в приказе ЦБ о лишении лицензии.

В 2019 году Центробанк уже лишил лицензии московский Жилстройбанк, а также РТС-банк.

Сайт kp.ru писал, что делать клиентам банка, который закрыли решением Центробанка.

ИСТОЧНИК KP.RU