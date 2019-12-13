2019-12-13T11:35:16+03:00
Общество

Умерла Екатерина Дурова: Заслуженная артистка России

Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Умерла Екатерина Дурова: Заслуженная артистка РоссииУмерла Екатерина Дурова: Заслуженная артистка РоссииФото: ТАСС
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Пресс-секретарь Театра на Малой Бронной Мария Малкина сообщила, что в пятницу, 13 декабря, умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова, дочь легендарного советского актера Льва Дурова

Женщина умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.

Екатерина Дурова известна работами в кино. Среди наиболее известных фильмов, где сыграла актриса, "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Поклонник", "Юрьев день". Также Дурова с1980 года по 1984 год служила в Театре на Таганке. С 1984 года - актриса Театра на Малой Бронной.

- Екатерина Львовна умерла после тяжелой и продолжительной болезни, - сообщила Мария Малкина.

Уточняется, что дата и место прощания с артисткой и похорон будут объявлены позднее, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях умер Пит Фрейтс: американский бейсболист, вдохновивший флешмоб Ice Bucket Challenge. Мужчина страдал от бокового амиотрофического склероза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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