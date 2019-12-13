МИД РФ: Москва "встревожена" проведением испытания запрещенной ДРСМД ракеты в США

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-13T11:20:37+03:00

Ранее глава Пентагона сообщил о запуске ракеты после того, как Америка заявила о своей готовности выйти из ДРСМД

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В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва "встревожена" тем, что США провели испытание ранее запрещенной ДРСМД ракеты.

Напомним, ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил об успешном запуске баллистической ракеты после того, как Америка заявила о своей готовности выйти из ДРСМД.

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ИСТОЧНИК KP.RU