2019-12-13T13:39:18+03:00
Происшествия

В Москве в общежитии музыкального училища нашли тело 16-летней китаянки-пианистки

Причина смерти девушки будет установлена после проведения вскрытия
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Москве в общежитии музыкального училища нашли тело 16-летней китаянки-пианисткиВ Москве в общежитии музыкального училища нашли тело 16-летней китаянки-пианисткиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В туалетной комнате в общежитии московского музыкального училища нашли тело 16-летней студентки-пианистки из Китая Чэнь Цзямань. Труп девушки обнаружили ее соседки по комнате, после чего они сообщили о трагедии воспитателю.

Скончавшаяся была студенткой 2 курса отделения фортепьяно. Во время осмотра трупа следов насильственной смерти обнаружено не было. Также в ходе осмотра туалетной комнаты, каких - либо подозрительных предметов и следов также не обнаружено.

Точная причина смерти будет установлена после проведения вскрытия. Эксперты отметили, что давность смерти на момент обнаружения тела, составила два часа.

На данный момент проводится проверка по этому делу. Тело девушки было направлен 4-й судебный морг, сообщили kp.ru собственные источники.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае текущего года в Москве нашли мертвым помощника прокурора с галстуком во рту. На теле Дмитрия Некрасова были множественные следы избиения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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