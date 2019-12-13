2019-12-13T15:13:50+03:00
Общество

ФСБ: В Москве задержали пять боевиков ИГ* за подготовку терактов

У задержанных изъяли автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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ФСБ: В Москве задержали пять боевиков ИГ* за подготовку терактовФСБ: В Москве задержали пять боевиков ИГ* за подготовку терактовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ФСБ сообщили, что в Москве были задержаны пять боевиков ИГ*, который занимались подготовкой ряда терактов.

Уточняется, что у задержанных изъяли автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

- В состав террористической организации входили два гражданина РФ и три уроженца стран Центральной Азии, намеревавшихся совершить диверсионно-террористические акты, - отмечают представители ФСБ.

Также во время обыска у подозреваемых изъяли средства связи с инструкциями от эмиссаров международной террористической организации. Оперативники также нашли принадлежащий бандитам схрон. В нем были найдены автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

В отношении фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, было возбуждено уголовное дело. На данный момент продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре в Москве ФСБ задержала вербовщиков, поставлявших «рекрутов» для ИГИЛ*. Суд возбудил уголовное дело о преступлениях террористического характера.

* запрещенная на территории РФ террористическая группировка

В Москве задержаны пять боевиков ИГ, планировавших теракты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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