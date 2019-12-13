Появилось видео задержания боевиков ИГ* в Москве
Бойцы Федеральной службы безопасности России совместно с сотрудниками МВД задержали пятерых членов международной террористической организации "Исламское государство"*. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Согласно данным ведомства, операция по задержанию прошла в Москве. В результате пятерых боевиков поместили под стражу. Двое из них являются гражданами России, остальные - уроженцы стран Центральной Азии.
Члены экстремистской группировки собирались осуществить теракты. В ходе обыска у них были изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ*.
"Кроме того, в результате проведенных следственных действий обнаружен принадлежащий бандитам схрон, из которого изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство", - уточнили в ФСБ.
Часть оружия оказалась запечатлена на видео, снятое во время операции.
Сайт kp.ru писал, что всех пятерых мужчин арестовали. В их отношении возбуждено уголовное дело. Продолжается поиск возможных соучастников подозреваемых.
* - запрещенная в России террористическая организация.
В Москве задержаны пять боевиков ИГ, планировавших теракты.
ИСТОЧНИК KP.RU