2019-12-13T15:47:12+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания боевиков ИГ* в Москве

Члены террористической организации планировали осуществить теракты [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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У двоих задержанных имеется российское гражданствоУ двоих задержанных имеется российское гражданствоФото: скриншот с видео
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Бойцы Федеральной службы безопасности России совместно с сотрудниками МВД задержали пятерых членов международной террористической организации "Исламское государство"*. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Согласно данным ведомства, операция по задержанию прошла в Москве. В результате пятерых боевиков поместили под стражу. Двое из них являются гражданами России, остальные - уроженцы стран Центральной Азии.

Члены экстремистской группировки собирались осуществить теракты. В ходе обыска у них были изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ*.

"Кроме того, в результате проведенных следственных действий обнаружен принадлежащий бандитам схрон, из которого изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство", - уточнили в ФСБ.

Часть оружия оказалась запечатлена на видео, снятое во время операции.

Сайт kp.ru писал, что всех пятерых мужчин арестовали. В их отношении возбуждено уголовное дело. Продолжается поиск возможных соучастников подозреваемых.

* - запрещенная в России террористическая организация.

В Москве задержаны пять боевиков ИГ, планировавших теракты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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