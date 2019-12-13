Ключевая ставка снизилась до 6,25% годовых

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-13T16:27:20+03:00

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ЦБ снизил размер ключевой ставки - минимального процента, под который коммерческие банки берут кредиты у ЦБ - на 0,25 процентного пункта. Сейчас она составляет 6,25% годовых. Такое решение было принято на фоне замедления инфляционных процессов, которые происходят быстрее, чем прогнозировалось. Годовой темп прироста потребительских цен на 9 декабря составил около 3,4%. Годовая базовая инфляция по итогам ноября также снизилась до 3,5%.

В официальном заявлении банковского регулятора сообщается, что и если ситуация и в дальнейшем будет соответствовать прогнозу Банка России, то не исключено и последующее снижение ключевой ставки в первом полугодии 2020 года.

- Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, - пояснили в заявлении регулятора. Напомним, в июне, июле, и сентябре Банк России снижал ключевую ставку на 0,25 п.п., а в октябре - сразу на 0,5 п.п., до минимальных с 2014 года значений.

Ранее kp.ru рассказывал, что ЦБ отозвал лицензию у нескольких банков.

ИСТОЧНИК KP.RU