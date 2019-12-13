Русские женщины получают в подарок стихи, а хотят одежду и украшения

СЕГОДНЯ 15:30 2019-12-13T15:30:00+03:00

В этом году рейтинг тех подарков, которые люди ожидают получить, совпадает с тем, что люди планируют дарить Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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82% россиян готовы дарить и получать творческие подарки: украшения, картины, одежду, видеопоздравления и стихи. С большей охотой к таким подаркам относятся женщины, чем мужчины (86% и 79% опрошенных соответственно). Такие данные приводят проводившие опрос ResearchMe и платформа монетизации авторского контента Boosty.to. В опросе приняли участие 5340 человек.

Представители молодого поколения к таким подаркам относятся лучше, чем пожилого: половина опрошенных в возрасте до 34 лет дарили украшения ручной работы. Также вдвое чаще молодые люди дарят авторские портреты, видеопоздравления и одежду с эксклюзивными надписями или рисунками.

Среди получателей авторских подарков оказались также каждая третья женщина и каждый пятый мужчина. Стихи в подарок получали 25% женщин и 10% мужчин, а важнее они кажутся старшему поколению. Персональный комикс в подарок получали чаще всего опрошенные младше 24 лет.

Каждый третий ответил, что в первую очередь планируют подарить на Новый год украшения или аксессуары ручной работы, а на втором месте по популярности авторская одежда. Каждый четвёртый опрошенный обоих полов рассматривают в качестве подарка видеопоздравление.

Примечательно, что в этом году рейтинг тех подарков, которые люди ожидают получить, совпадает с тем, что люди планируют дарить. Молодёжь в возрасте до 34 лет предпочитает получать авторские подарки чаще, чем старшее поколение, при этом получить такие подарки от детей предпочтительнее женщинам (41%), чем мужчинам (28%).

Треть опрошенных сказала, что авторский подарок ценнее тогда, когда сделан самим дарителем, а остальные предпочитают услуги профессионалов. Средней суммой, которую готовы потратить респонденты на создание авторского подарка составила 4350 рублей. При этом 32% мужчин и 17% женщин готовы потратить на такой подарок более пяти тысяч рублей.

Ранее сайт kp.ru писал, что российские мужчины планируют потратить на новогодние подарки в среднем 15,6 тысячи рублей, что на 40% больше суммы, заложенной женщинами (11,2 тысячи рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU