2019-12-13T17:08:51+03:00
Политика

Песков: США "сломали" ДРСМД запуском запрещенной ракеты

Россия неоднократно указывала на то, что американцы давно собирались нарушить договор [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Проведенное Соединенными Штатами испытание баллистической ракеты доказывает тот факт, что именно американцы стали инициаторами разрыва двустороннего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва неоднократно указывала на то, что Вашингтон давно готовился к нарушению положений соглашения.

Пентагон опубликовал в Сети видео первого испытания ранее запрещенной баллистической ракеты.В августе Пентагон сообщил об испытании крылатой ракеты наземного базирования, также ранее запрещенной Договором о РСМД

"Это [испытание ракеты] - лишь красноречиво подтверждает то, что договор фактически был сломан по инициативе США", - сказал представитель Кремля журналистам.

При этом добавил, что не может комментировать случившееся в точки зрения технических характеристик, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в минувший четверг Пентагон испытал новую ракету в неядерном оснащении на авиабазе "Ванденберг". Российское министерство иностранных дел новость весьма встревожила.

Россия отреагировала на выход Вашингтона из ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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