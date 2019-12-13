Песков: США "сломали" ДРСМД запуском запрещенной ракеты

СЕГОДНЯ 16:54 2019-12-13T17:08:51+03:00

Россия неоднократно указывала на то, что американцы давно собирались нарушить договор [видео]

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Проведенное Соединенными Штатами испытание баллистической ракеты доказывает тот факт, что именно американцы стали инициаторами разрыва двустороннего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва неоднократно указывала на то, что Вашингтон давно готовился к нарушению положений соглашения.

Пентагон опубликовал в Сети видео первого испытания ранее запрещенной баллистической ракеты.В августе Пентагон сообщил об испытании крылатой ракеты наземного базирования, также ранее запрещенной Договором о РСМД

"Это [испытание ракеты] - лишь красноречиво подтверждает то, что договор фактически был сломан по инициативе США", - сказал представитель Кремля журналистам.

При этом добавил, что не может комментировать случившееся в точки зрения технических характеристик, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в минувший четверг Пентагон испытал новую ракету в неядерном оснащении на авиабазе "Ванденберг". Российское министерство иностранных дел новость весьма встревожила.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/727694" frameborder="0"></iframe> Россия отреагировала на выход Вашингтона из ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU