Песков: США "сломали" ДРСМД запуском запрещенной ракеты
Проведенное Соединенными Штатами испытание баллистической ракеты доказывает тот факт, что именно американцы стали инициаторами разрыва двустороннего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Москва неоднократно указывала на то, что Вашингтон давно готовился к нарушению положений соглашения.
Пентагон опубликовал в Сети видео первого испытания ранее запрещенной баллистической ракеты.В августе Пентагон сообщил об испытании крылатой ракеты наземного базирования, также ранее запрещенной Договором о РСМД
"Это [испытание ракеты] - лишь красноречиво подтверждает то, что договор фактически был сломан по инициативе США", - сказал представитель Кремля журналистам.
При этом добавил, что не может комментировать случившееся в точки зрения технических характеристик, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что в минувший четверг Пентагон испытал новую ракету в неядерном оснащении на авиабазе "Ванденберг". Российское министерство иностранных дел новость весьма встревожила.
Россия отреагировала на выход Вашингтона из ДРСМД.
ИСТОЧНИК KP.RU