Путин назвал меры по поддержанию рождаемости недостаточными

СЕГОДНЯ 18:18 2019-12-13T18:38:06+03:00

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Президент России Владимир Путин считает, что существующих мер по поддержанию уровня рождаемости в стране недостаточно, а потому их необходимо совершенствовать. Такое заявление было сделано во время общения главы государства с работниками завода двигателей автоконцерна "КамАЗ".

Владимир Владимирович напомнил, что ранее уже были повышены выплаты за первого и второго ребенка. Также правительство продлило действие программы материнского капитала и расширило практику выплаты пособий в регионах с неблагоприятной ситуацией.

"Эти меры создают какую-то уверенность для людей, но, наверное, этого недостаточно. Будем дальше совершенствовать все эти механизмы", - цитирует ТАСС президента.

Путин выразил надежду на то, что это поможет россиянам планировать семью и увеличивать количество детей.

Сайт kp.ru писал, что сейчас наша страна находится в "демографической яме". По итогам 2019 года Россию ждет рекордная убыль населения, даже несмотря на приток мигрантов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715702" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о мерах поддержки семей.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU