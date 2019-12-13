МИД РФ: разговор на "нормандском саммите" велся на повышенных тонах

СЕГОДНЯ 18:29 2019-12-13T19:34:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Разговоры на "нормандском саммите" в Париже порой велись на повышенных тонах, но благодаря грамотным действиям России Минские соглашения удалось защитить от внесения изменений. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По его словам, во время обсуждения звучали идеи по переработке документа, однако "твердость" российского президента Владимира Путина предотвратила такое развитие событий. Главное же, чего удалось добиться, это подтверждения приверженности договоренностям со стороны украинского лидера Владимира Зеленского.

"Потому что те сигналы, которые он направлял до этого, когда он, с одной стороны, говорил, что он уважает Минск, с другой стороны — полностью отвергал некоторые его аспекты, все это наводило на очень неприятные выводы", — цитирует РИА Новости Руденко.

Сайт kp.ru писал, что по итогам "нормандского саммита" в Париже была подтверждена работа над разведением сил в трех населенных пунктах Донбасса и увеличению точек пропуска между противоборствующими сторонами. Также стороны продолжат обмениваться пленными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748724" frameborder="0"></iframe> Лидеры «нормандской четверки» перед началом пресс-конференции по итогам встречи в Париже.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU