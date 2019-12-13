Фигуристка Алина Загитова приостанавливает спортивную карьеру

СЕГОДНЯ 21:34 2019-12-13T22:09:42+03:00

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Спортсменка временно не будет участвовать в соревнованиях.

"Я буду участвовать во многих шоу, тренироваться. Буду искать себя и учить новые элементы. Я остаюсь с тренерами, лично благодарна им и всем болельщикам. Решение принято вместе. У меня сейчас все есть в жизни, но всегда должно чего-то не хватать. Я хочу с таким ощущением выходить на старт снова", - сказала 17-летняя Алина.

Фигуристка еще раз подчеркнула, что никакого конфликта с тренерским составом нет - для нее все эти люди стали настоящей семьей. Что касается соревнований, то спортсменка вложила в них все свои силы.

"Я писала даже расписку для себя на чемпионат мира. Там говорится - обязуюсь кататься хорошо, и сделать все, чтобы выступить на соревнованиях. Я это все выполнила", - поделилась Загитова.

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Ее тренер Этери Тутберидзе добавила, что решение принято не случайно. Алина последние полтора года говорила об этом.

"Это была как просьба - она просила о паузе еще с лета. Еще тренерским составом и федерацией пытались ее уговорить. Но к этому решению она должна сама прийти. Она не остановит тренировочный процесс. Мы позволили ей принять это решение, чтобы она соскучилась и вернулась", - пояснила Тутберидзе.

Сайт kp.ru писал, что накануне юная фигуристка даже рассказала, чем займется после завершения карьеры. Оказалось, что в планах у Алины открыть японский ресторан

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ИСТОЧНИК KP.RU