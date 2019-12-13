В Торонто неизвестный открыл стрельбу из автомобиля

СЕГОДНЯ 22:25 2019-12-13T22:27:10+03:00

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В Торонто неизвестный открыл стрельбу по прохожих прямо их окна автомобиля. В результате инцидента ранение получил 16-летний подросток.

Он вместе с тремя другими молодыми людьми переходил дорогу поздно вечером в четверг, 12 декабря, когда раздались звуки выстрелов. Кроме парня, никто больше не пострадал. Испуганные прохожие бросились к ближайшему дому и стали колотить в дверь, прося о помощи. Местные жители вызвали полицию.

Пострадавшего увезли в больницу с тяжелыми ранениями. Сейчас его жизни ничего не угрожают. Поиски людей, открывших огонь, продолжаются.

Примечательно, что это уже третий подобный инцидент за последнее время в Торонто, однако связаны ли они между собой пока неизвестно, передает телеканал Global News.

Сайт kp.ru писал, что этим летом мужчина открыл стрельбу в одном из ночных клубов канадского города. Тогда пострадали семь человек.

В Торонто из автомобиля открыли стрельбу по прохожим.

ИСТОЧНИК KP.RU