Взаимных пошлин не будет: Китай и США заключили торговое перемирие

СЕГОДНЯ 22:40 2019-12-13T22:40:55+03:00

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Соединенные Штаты передумали вводить новые пошлины на ввозимые в страну китайские товары. КНР ответил симметрично. Торговое перемирие наступило благодаря подписания соглашения в рамках первой фазы сделки. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

По его словам, Пекин согласился пойти на многие "структурные изменения", в частности, массовые закупки американской сельскохозяйственной продукции, энергии и промышленных товаров. При этом США пока отказались отменять введенные еще в мае 25-процентные пошлины.

"Мы начнем переговоры по второму этапу сделки немедленно, не дожидаясь [президентских] выборов 2020 года. Это удивительная сделка для всех. Спасибо!", - написал Трамп у себя в микроблоге в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что на фоне таких позитивных новостей мировые акции достигли рекордно высокого уровня, доходность облигаций также выросла.

ИСТОЧНИК KP.RU