2019-12-14T00:19:19+03:00
Спорт

Загитова не покинет сборную России по фигурному катанию

Накануне фигуристка заявила, что приостанавливает спортивную карьеру
Мария ИГНАТЬЕВА
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Загитова не покинет сборную России по фигурному катаниюЗагитова не покинет сборную России по фигурному катаниюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова остается в составе сборной России.

- Федерация фигурного катания на коньках России с уважением и пониманием относится к решению спортсменки и ее тренера. Алина остается в составе сборной сборной России, - сказал Горшков в разговоре с ТАСС.

Сайт kp.ru писал ране, что спортсменка накануне заявила, что соревновательную карьеру она приостанавливает, но тренировки и участия в различных шоу прекращать не планирует. Юная фигуристка даже рассказала, чем займется после завершения карьеры. Оказалось, что в планах у Алины открыть японский ресторан.

Напомним, что в нынешнем сезоне Алина Загитова была второй на этапе Гран-При во Франции. Тогда она уступила Алене Косторной. А вот уже на Гран-При Японии Алина была третьей - выше нее оказались Рика Кихира и выигравшая второй этап в сезоне Косторная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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