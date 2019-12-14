2019-12-14T02:19:26+03:00
Политика

Песков прокомментировал "разговор на повышенных тонах" в Париже

Пресс-секретарь Путина уточнил, что попытки беседовать в таком тоне были
Мария ИГНАТЬЕВА
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Представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССПредставитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о "разговоре на повышенных тонах" на съезде нормандской "четверки" в Париже. По его словам попытки перехода на беседу в таком формате были, но в целом разговор был рабочим.

- Попытки были. Разговор был рабочий, - сказал Песков в интервью для РИА Новости.

Дополнительно отмечается, что попытки были с украинской стороны, пытавшейся изменить минские соглашения.

Ранее, как писал сайт kp.ru, российский МИД заявлял, что разговоры в Париже действительно велись на повышенных тонах. Во время обсуждения звучали идеи по переработке документа, но они не были поддержаны. Главное же, чего удалось добиться, это подтверждения приверженности договоренностям со стороны украинского лидера.

По итогам "нормандского саммита" в Париже была подтверждена работа над разведением сил в трех населенных пунктах Донбасса и увеличению точек пропуска между противоборствующими сторонами. Также стороны продолжат обмениваться пленными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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