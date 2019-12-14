Украина надеется на остановку "Северного потока-2" из-за американских санкций
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве надеются на остановку "Северного потока-2" на фоне санкций США. Политик уточнил, что это необходимо для "стратегического баланса в Европе" и ее "энергетической безопасности".
- Компаниям, которые занимаются прокладкой трубопроводов под "Северный поток-2", нужно незамедлительно прекратить свою деятельность, - цитирует вице-премьера РИА Новости.
Напомним, сенат и палата представителей США ранее согласовали оборонный бюджет страны на 2020 год. Его уже одобрила нижняя палата конгресса, затем его должен одобрить сенат, а уже потом документ поступит на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он заявлял, что готов подписать документ незамедлительно.
Как писал сайт kp.ru, оборонный бюджет закладывает средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2", а также выделение 300 миллионов долларов на помощь Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU
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