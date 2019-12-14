Пушков рассказал о "мрачном сценарии" для Европы

СЕГОДНЯ 04:45 2019-12-14T04:45:34+03:00

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Сенатор Алексей Пушков написал в своем аккаунте в Twitter возможные последствия, если Штаты проведут испытания запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности баллистической ракеты.

Политик уверен, что проведение тестов может стать "черной датой" для Европы в том случае, если США разместят эти ракеты на континенте.

- Оно вернет Европу к ядерной конфронтации времен "холодной войны". Мрачный сценарий, - заявил Пушков.

ИСТОЧНИК KP.RU